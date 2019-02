Zwarte giftige sneeuw bedekt steden in Siberië

Of dat de enige uitleg is, valt te betwijfelen. Het fenomeen is immers niet nieuw. ,,In de winter ziet de sneeuw hier sowieso eerder zwart dan wit”, stelt Vladimir Slivyak van milieuorganisatie Ecodefense. ,,Er zit altijd veel koolstof in de lucht. Maar dat wordt pas zichtbaar als het sneeuwt.”

Dubbel zo veel risico

Bloedregen

In juli viel er in Norilsk dan weer ‘bloedregen’ uit de lucht. Even werd gevreesd voor een ramp van Bijbelse proporties, maar al snel bleek ook hier een bedrijf de boosdoener: een stevige storm had het slecht opgeslagen industrieel afval over de stad verspreid. In Yakutia zorgde mysterieus stof er voor dat de zon drie uur lang niet meer te zien was.