Zweden en Finland willen lidmaatschap Navo aanvragen

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op toe te treden tot de Navo. De sociaaldemocratische partij was er altijd tegen maar heeft volgens de krant nu besloten toe te willen treden tot de alliantie. De oppositie had premier Andersson vorige maand gevraagd om aansluiting bij de Navo, maar toen vond ze nog dat dat de veiligheid in Europa zou bedreigen.

Sovjet-Unie

De laatste keer dat Zweden dit deed was in 1939, toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel. Ook in Finland, dat grenst aan Rusland, is een discussie gaande over het Navo-lidmaatschap. ,,Er zijn verschillende argumenten, we we moeten deze voorzichtig analyseren”, vertelde de Finse premier Sanna Marin aan verslaggevers tijdens een gezamenlijke persconferentie met haar Zweedse tegenhanger. ,,Maar ik denk dat ons proces vrij snel zal zijn, over weken.”