Zweden houdt na 34 jaar Stig Engström verantwoordelijk voor moord op premier Palme

Na 34 jaar krijgt Zweden uitsluitsel over de moord op premier Olof Palme, die na een bezoek aan een bioscoop op straat in Stockholm werd neergeschoten. Volgens justitie is de aanslag het werk van de in 2000 overleden Stig Folke Wilhelm Engström. Zij baseert zich hierbij op veel indirecte bewijzen waaronder de wapens die de man in huis had.

Engström kwam al meteen na de moord in beeld. De grafisch vormgever werd de ‘Skandia-man’ genoemd omdat hij op de dag van de moord uit het gebouw kwam van de verzekeringsmaatschappij Skandia. Eerst werd hij gezien als een onbetrouwbare, eerste getuige maar omdat hij zijn verklaringen voortdurend wijzigde werd hij door rechercheurs afgedaan als een ‘aandachtstrekker’. Daarna was hij even in beeld als mogelijke dader omdat hij niets moest hebben van de politiek van Palme. Maar ook dat spoor liep dood.

De moord op Olof Palme op 28 februari 1986 is een van de grote mysteries van de vorige eeuw. De aanslag werd vaak vergeleken met de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963. Ook in de zaak-Palme deden er veel complottheorieën de ronde. Zo zou de moordaanslag het werk zijn van Koerdische separatisten, de Zweedse politie, Kroatische extremisten, Zuid-Afrikaanse geheime agenten en zelfs de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

De moord

Olof Palme (59) werd in het stadscentrum op korte afstand in de rug geschoten. Hij was op slag dood. Zijn vrouw Lisbeth – in 2018 overleden - raakte gewond. Zij werd geraakt door een tweede kogel, liep een schampschot op. Volgens ooggetuigen ging het om één dader, gekleed in een donkerblauwe jas. Hij vluchtte een donkere steeg in en ontsnapte via een trap naar een bovengelegen straat.

De politie begon met een enorme klopjacht. Het moordwapen, een Smith & Wesson .357 magnum revolver, werd niet gevonden. Na 17 dagen werd een lid van een rechts-extremistische groep opgepakt maar hij werd al snel weer vrijgelaten. Daarna richtte het onderzoek zich op de separatistische Koerdische groepering PKK maar ook dat traject liep dood. Uiteindelijk werd in 1989 Christer Pettersson veroordeeld voor de moord op Palme. Het vonnis werd echter vernietigd omdat er grote twijfels waren over de wijze waarop Lisbeth Palme de man bij een ‘lin-up’ had aangewezen als de dader. Sinds de vrijspraak van Pettersson liep het onderzoek dood. Tot grote frustratie van vier opeenvolgende onderzoekers. Zij ondervroegen niet alleen duizenden mensen maar kregen ook te maken met liefst 134 mensen die de moord op Palme bekenden.

Het onvermogen van politie en justitie om de dader(s) te achterhalen liet een groot litteken achter in de Zweedse samenleving. Ook haar trots was geknakt. Het gevoel van veiligheid lag aan diggelen. Als zelfs de premier op straat kan worden doodgeschoten is niemand meer veilig.

Premierschap

Olof Palme was twee keer premier. Eerst tussen 1969 en 1976, daarna tussen 1982 en 1986. De sociaal-democraat wordt gezien als de architect van de Zweedse welvaartsstaat. Hij veegde de vloer aan met de Amerikaanse oorlog in Vietnam en was ok een fervent criticus van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Weinig Zweden hadden er nog hoop op dat het moordonderzoek ooit definitief zou worden opgelost. Afgelopen februari kwam daar echter verandering in na de melding van de openbare aanklager Krister Petersson dat hij dicht bij een oplossing was. Daarna bleef het echter stil. Vandaag kwam hij met het nieuws waar zo lang op was gewacht.

Ook de conclusies van Petersson, op basis van indirecte bewijzen, zullen volgens analisten geen einde maken aan alle complottheorieën. ,,Alleen met duidelijke antwoorden kan het grootste mysterie ooit in de Zweedse geschiedenis worden afgesloten’’, aldus de journalist Gunnar Wall die enkele boeken heeft geschreven over de moord op Palme. ,,Zo lang er losse eindjes bestaan zal het gevoel blijven bestaan dat justitie in Zweden zijn zaakjes niet op orde heeft.’’