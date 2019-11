Zweden laat onderzoek naar verkrachting door WikiLeaks-oprichter Assange vallen

Duitsland legt groot onder­gronds bankiers­sys­teem plat, ook huiszoekin­gen in Nederland

12:39 In Duitsland zijn sinds vanochtend tientallen doorzoekingen gaande in verband met een onderzoek naar een grootschalig ondergronds bankierssysteem. Onder meer metaalbedrijven, juweliers en particuliere woningen worden binnenstebuiten gekeerd. Ook in Nederland vinden doorzoekingen plaats. De ‘internationaal opererende criminele organisatie’ zou zo'n 200 miljoen euro hebben witgewassen via hawala-bankieren.