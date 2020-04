Zweeds optimisme: eigenzinnige aanpak van virus lijkt te werken

Tot en met vandaag registreerde Zweden 1540 sterfgevallen die verband hielden met Covid-19. Vandaag kwamen er 29 doden bij. Het totaal aan besmettingen (14.385) is wel aanzienlijk meer dan in de rest van Scandinavië. Er zijn dubbel zoveel infecties en tien keer meer doden dan in Noorwegen, dat ongeveer de helft minder inwoners heeft. Zweden heeft ook ruim twee keer meer besmettingen en ruim drie keer meer doden dan Denemarken, dat ruim een derde minder inwoners telt.

In een toelichting zei Tegnell niettemin dat de cijfers, nadat het aantal besmettingen vorige week nog opvlamde, nu stabiliseren. De curve was in elk geval afgevlakt, aldus de epidemioloog.

Volledig scherm Anders Tegnell van het Zweedse RIVM staat de pers te woord. © AFP

Zweden trekt internationaal aandacht vanwege de afwijkende en volgens sommigen eigenzinnige aanpak. De Zweedse regering heeft de scholen, sportscholen en zelfs cafés, bars en restaurants opengelaten. Wel is de burgers met klem gevraagd zelf verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen voor sociale afstand serieus te volgen. En dat werkt behoorlijk goed. Voetbalwedstrijden zijn wel afgelast, ook universiteitsgebouwen zijn gesloten.

Gewaagd

Volgens commentatoren kunnen weinig landen zich echter de gewaagde Zweedse strategie permitteren. Het land heeft misschien wel een van de best functionerende gezondheidssystemen ter wereld. En volgens de Zweedse overheid was er ook nooit een echt tekort aan medische apparatuur of ziekenhuiscapaciteit. De extra hospitaaltenten die waren opgezet voor het geval dat bleven grotendeels leeg.

,,De trend die we de afgelopen dagen hebben gezien is er een die stabiliseert”, zegt Karin Tegmark Wisell, hoofd van de afdeling microbiologie bij de Zweedse Autoriteit voor Volksgezondheid tegen het persbureau Bloomberg. ,,We zien hetzelfde patroon voor patiënten op de intensive care.”

Dat betekent een enorme opluchting voor de Zweedse premier Stefan Lofven, die vorige week nog even vreesde dat zijn regering verkeerd had gegokt en mogelijk zelfs haar aanpak zou moeten herzien. Zweedse media meldden toen plots honderden besmettingsgevallen in zorgcentra in Stockholm, de zwaarst getroffen regio. Een derde van de dodelijke slachtoffers zijn mensen die in verzorgingshuizen wonen. Maar de cijfers zijn weer beter geworden. De populariteit van Lofven is daarmee gestegen wat erop wijst dat de Zweden zijn aanpak steunen.

Delen van het land zouden volgende maand zelfs al de nagestreefde ‘groepsimmuniteit’ kunnen bereiken, aldus de nationale epidemioloog Tegnell. Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding. Er zijn echter ook Zweedse virologen die waarschuwen dat er niet te vroeg gejuicht moet worden. De aanpak blijft riskant.

Volledig scherm Premier Stefan Lofven. © EPA

Opgelucht

Het Zweedse bedrijfsleven reageert ook opgelucht. ,,Ik heb zeer veel vertrouwen in de Zweedse autoriteiten”, aldus Hakan Samuelsson, CEO van Volvo Cars in een telefonisch interview met Bloomberg. Volvo, dat gedwongen werd de productie in heel Europa stop te zetten en ongeveer 20.000 Zweedse werknemers op non-actief zette, zal de productie morgen hervatten in haar Zweedse fabrieken.

De Zweedse strategie kan, als die succesvol blijft, uiteindelijk leiden tot een kleinere - zij het historisch diepe - economische krimp dan in de rest van Europa, verwacht econoom James Pomeroy van HSBC Global Research. Hij wijst op specifieke Zweedse omstandigheden die dit mogelijk maken. Meer dan de helft van de Zweedse huishoudens bestaat uit één persoon, wat het gemakkelijker maakt om sociale afstand in acht te nemen. Meer mensen werken vanuit huis dan waar dan ook in Europa, en bijna iedereen heeft toegang tot snel internet, waardoor grote delen van het personeel productief kunnen blijven, ook buiten het kantoor.