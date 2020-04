Zweedse Jaap van Dissel verdedigt corona-aanpak zonder lockdown: ‘Dit kunnen we wél maanden volhouden’

Hoewel er een verbod geldt op grote bijeenkomsten en middelbare scholen en universiteiten gesloten zijn (alles gebeurt nu via onderwijs op afstand), blijven restaurants, bars, winkels en parken gewoon open. In Stockholm flaneren de mensen door de straten en zitten de terrassen vol. Alleen de kwetsbaarste mensen, zeventigplussers, worden aangespoord zichzelf te isoleren. En ook online werken en ‘social distancing’ worden aanbevolen.



Het doel is om de verspreiding van het virus op een adequate manier te beheersen en om, net als in ons land, de druk op het nationale gezondheidssysteem te verminderen. Maar de economie blijft in Zweden wel draaien, terwijl die in veel andere landen op een laag pitje staat door een volledige lockdown.



Viroloog Anders Tegnell is de architect van de Zweedse aanpak. En zijn aparte visie doet nogal eens de wenkbrauwen fronsen. Maar wat veel critici in het buitenland hebben voorspeld, is niet gebeurd. Het dodental ligt relatief gezien wel hoger dan in buurlanden Denemarken en Noorwegen, maar de gezondheidszorg is niet overspoeld. De ziekenhuizen kunnen de toestroom aan.



In een vraaggesprek met de Amerikaanse denktank German Marshall Fund heeft Tegnell meer duiding gegeven over de maatregelen die wel en niet werden genomen. En wat dit betekent op langere termijn.