Zweedse politieagenten schieten man met Down en speelgoedwapen dood

Het Openbaar Ministerie in Zweden is een onderzoek begonnen naar politieagenten die gisteren een 20-jarige man met het syndroom van Down doodschoten bij zijn woning in Stockholm. De van huis weggelopen man droeg een plastic speelgoedwapen bij zich.

Volgens de Zweedse krant Expressen zou de politie na het schietincident hebben verklaard dat Eric Torell zich 'uiterst dreigend' gedroeg. De ontroostbare ouders van het slachtoffer kunnen zich daar niets bij voorstellen, zo hebben ze inmiddels verklaard. Zij stellen dat hun geestelijk gehandicapte zoon, die naast Down ook nog autismestoornissen had en niet kon praten, totaal ongevaarlijk was omdat hij de verstandelijke vermogens van een 3-jarige had. De dood van de nog bij zijn ouders wonende Torell is groot nieuws in Zweden en ver daarbuiten.

Uit verklaringen van zijn ouders en ooggetuigen blijkt dat Eric Torell vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag de woning in Stockholm had verlaten. Toen zijn ouders hem niet konden vinden, gaven ze hem op als vermist. Korte tijd later hoorde buurtbewoners tumult op straat. De vader vertelde gisteren aan Expressen: ,,Toen ik mijn zoon buiten ging zoeken, zag ik politieauto's op straat. Daarna zag ik tot mijn afgrijzen hoe onze Eric met drie kogels in zijn maag werd neergeschoten. Dit is onmogelijk te begrijpen. Onze zoon zou nog geen vlieg kwaad doen. Hij was de vriendelijkste persoon ter wereld.''

Het nepwapen kreeg Eric Torell ooit voor zijn verjaardag. Volgens zijn ouders had hun zoon het ding, dat duidelijk een namaakexpemplaar was, nooit gebruikt. ,,Het lag eigenlijk altijd onaangeroerd in zijn enorme stapel speelgoed'', aldus de moeder die in het duister tast over waarom haar zoon die nacht naar buiten ging. Volgens Zweedse media is het OM in Zweden per direct een onderzoek begonnen naar mogelijk verkeerd handelen van de betrokken agenten. De politie heeft nog niet gereageerd op de handelswijze van de betrokken officieren.