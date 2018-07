Zwembaden mogen boerkini niet verbieden, oordeelt Belgische rechter

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in het Belgische Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend. De moslima's die de zaak voor de rechter brachten, hebben recht op een morele schadevergoeding. ,,Moslima's die een bedekkend zwempak willen dragen uit religieuze overwegingen worden benadeeld ten opzichte van vrouwelijke zwemmers die minder bedekkende zwemkledij dragen. In geen van de aangeklaagde zwembadreglementen wordt dat onderscheid objectief en redelijk verantwoord", duidt advocaat Joos Roets in De Standaard . ,,Bijgevolg is er sprake van discriminatie op basis van geloof." De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is het daar duidelijk niet mee eens. ,,Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden", zegt hij op Twitter. ,,Weg ermee", voegt hij er nog aan toe.

Nederland

Het is voor het eerst dat een gewone rechter zich uitspreekt over een boerkiniverbod in zwembaden. In 2016 zei Lodewijk Asscher, toen Minister van Integratie, dat hij niets zag in een boerkiniverbod in Nederland, zoals verschillende Franse badplaatsen toentertijd hebben ingevoerd. Maar hij was geen fan van het allesbedekkende zwempak dat sommige islamitische vrouwen dragen.



,,Het lijkt me niet prettig om ermee in de zee te zwemmen. Maar laten we mensen alsjeblieft de vrijheid gunnen om te dragen wat ze willen. De een zont topless, de ander in een badpak,'' zei Asscher eerder. Een boerkiniverbod vond Asscher niet nodig. ,,Als je zelf op een rare manier te water wilt gaan, kan de overheid dat niet zomaar verbieden. Wij bepalen niet wat je wel en niet draagt. Daar is ook geen noodzaak voor.''