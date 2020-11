Zwetende Trump-advocaat Rudy Giuliani houdt de gemoederen bezig

VideoWat gisteren een belangrijke persconferentie had moeten zijn van Trumps advocaat Rudy Giuliani over de juridische strijd rond de vermeende verkiezingsfraude, liep uit op een discussie over de herkomst van bruinige straaltjes zweet die langs zijn gezicht dropen. Wat was dát?

Giuliani, voormalig burgemeester van New York en de vaste advocaat van president Donald Trump, gaf gisteren een persconferentie om de wereld te overtuigen van de verkiezingsfraude die er volgens hem heeft plaatsgevonden. Dit keer op een wat minder opmerkelijke plek dan op 7 november, daags na de verkiezingen: het hoofdkantoor van het Republikeins Nationaal Comité in plaats van bij hoveniersbedrijf Four Seasons Total Landscaping.

Na een minuut of veertig - Giuliani sprak onder meer over Republikeinse toezichthouders die onterecht ver weg werden gehouden van de stemmentellers in de stad Philadelphia - vormden zich straaltjes zweet langs beide kanten van zijn gezicht. Niet doorzichtig, maar donkergekleurd. Al snel begon er geroezemoes. Smolt de beste man? Op sociale media, maar ook in de zaal. Op het YouTube-kanaal van Trump, waarop de persconferentie live werd uitgezonden, bleek de audio van medewerkers ook open te staan. ,,Zag je dat? Rudy’s haarverf druipt langs zijn gezicht”, is er te horen.

Mascara

De Amerikaanse pers raakt intussen niet uitgepraat over de persconferentie. Niet vanwege de boodschap over verkiezingsfraude, maar wat droop er nu uit zijn haargrens? Goedkope haarverf, werd al snel geconcludeerd, die was gaan lopen onder de bloedhete televisielampen die op hem schenen. The New York Times besloot een paar kappers aan het woord te laten. ,,Haarverf druipt niet zoals dit, tenzij het net is aangebracht”, zegt David Kholdorov van de Men’s Lounge Barbershop and Spa in New York. Hij legt uit dat het haarverfmengsel wordt aangebracht en na enige tijd - minuten, geen uren - eruit wordt gewassen. ,,Niemand laat dat chemische goedje zitten, want dat zou de hoofdhuid irriteren. Ook kan het haar daardoor verbranden of kan het daardoor uitvallen.”

De kans is groter volgens experts dat Giuliani aan de slag is gegaan met mascara of een speciale touch-up-pen om grijze plukjes tijdelijk weg te werken. ,,Haar op de slapen is vaak wat grijzer dan de rest. Je kunt dan mascara gebruiken om het meer op de rest van het haar te laten lijken”, zegt Mirko Vergani, kleurspecialist bij kapsalon Drawing Room.

De tip: laat de make-up van te voren goed drogen en vermijdt hitte. En televisielampen.

Volledig scherm Advocaat Rudy Giuliani sprak gisteren op een persconferentie over de juridische strijd van president Donald Trump rond de verkiezingsfraude die er volgens hen is gepleegd. © EPA

