Zwitserland onderzoekt bizar incident deltavliegen: toerist niet vastgemaakt

De instructeur weet de deltavlieger in bedwang te houden en landt op een grasveld. Iets daarvoor heeft de passagier zich al op het veld laten vallen. Gursky, woonachtig in Florida, stelt in het bijschrift tijdens de video bij de val zijn pols te hebben gebroken. Ook een pees in zijn linkerarm blijkt gescheurd. Hij laat de röntgenfoto's zien. Een kleine operatie brengt soelaas. ,,Het was zoals in een actiefilm, maar dan in het echt”, meldt hij. ,,De landing was hard, maar ik heb het overleefd en kan het navertellen.’’



De luchtvaartautoriteit stelt nu de gebeurtenissen te willen reconstrueren en de piloot te zullen horen alsook mogelijke andere getuigen. ,,Alleen met die informatie zal het mogelijk zijn eventuele maatregelen te nemen", laat een woordvoerder weten aan persbureau AP.



,,De piloot weet dat hij een grote fout heeft gemaakt’’, zegt Christian Boppart, directeur van de Zwitserse vereniging van deltavliegers. ,,Maar daarna heeft hij het goed opgelost. De eerste les is om voor de start te checken of alles goed zit en iedereen goed vastzit.’’



Ook Gursky snapt niet waarom hij niet gezekerd was, maar hij wil de piloot niet de schuld geven. ,,De piloot heeft er alles aan gedaan om mij te redden. Hij probeerde me vast te houden en tegelijkertijd te sturen met één hand.”