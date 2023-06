Zwitsers in referendum: In 2050 geen CO2-uitstoot meer

De Zwitserse bevolking heeft via een referendum bepaald dat het land in 2050 geen CO2 meer mag uitstoten. Een nieuwe wet moet het razendsnelle smelten van de Alpengletsjers tot staan brengen. Greenpeace Zwitserland is opgetogen: ,,Jaaa, wir haben es geschafft!”

De wet die de CO2-uitstoot geheel terug moet dringen, was al eerder aangenomen door het Zwitserse parlement. Het land ziet met afgrijzen hoe de gletsjers in rap tempo aan het smelten zijn. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat er drie kubieke kilometer verloren was gegaan. Dat is zes procent van het totale volume. De toonaangevende Zwitserse glacioloog Matthias Huss noemde dit toen ‘simpelweg ongelooflijk’. En: ,,Het is niet mogelijk om het smelten op korte termijn te vertragen.” Tussen 2001 en 2022 hebben de gletsjers een derde van hun volume verloren. Als dit zo doorgaat, zo meldden de Verenigde Naties onlangs, dan zijn de Alpen in 2100 zo'n tachtig procent van hun ijs kwijt.

Zestig procent

Het referendum dat de wet moest goedkeuren, was aangevraagd door de rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP). Die is bang dat het terugdringen van de CO2-uitstoot zal leiden tot fors hogere energieprijzen, terwijl de maatregel volgens haar ‘geen impact’ op het klimaat heeft. De SVP kreeg genoeg handtekeningen bij elkaar voor een volksraadpleging, maar moet dus nu een nederlaag slikken. Bijna zestig procent van de Zwitsers stemde vóór de nieuwe wet.



De komende jaren gaat Zwitserland om te beginnen de afhankelijkheid van olie en gas afbouwen. En dat betekent nogal wat, want ze halen alles wat ze aan fossiele brandstoffen nodig hebben uit het buitenland, onder meer uit Rusland. Het was ook een van de slogans uit de ‘Ja’-campagne: ,,Ja tegen de Klimaatwet, Zwitserse stroom in plaats van Poetin-olie.” In plaats daarvan wordt er fors ingezet op duurzame energie (wind en zon). Ook komt er twee miljard euro beschikbaar voor de vervanging van vervuilende verwarmingssystemen. Voor ‘groene innovatie’ van bedrijven is 1,2 miljard uitgetrokken.

‘Erg blij’

Greenpeace Zwitserland leverde een belangrijke bijdrage aan de ‘Ja’-campagne. ,,Jaaa, wir haben es geschafft”, schrijft de milieuorganisatie op haar website: ,,Het is ons gelukt!” Woordvoerder Mathias Schlegel houdt het er op dat ze ‘erg blij’ zijn. ,,Hier hebben we hard voor gewerkt. En die meerderheid van bijna zestig procent is erg groot. Maar misschien moeten we ook niet te enthousiast zijn: dit is gewoon in lijn met afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Het is zaak om hier niet te stoppen.”

In Zwitserland komen bijna alle maatregelen neer op de schouders van de burgers. Er zijn nauwelijks grote vervuilende industrieën die een rol van betekenis kunnen spelen in de CO2-uitstoot. ,,Het is vooral de productie van warmte-energie in huishoudens die moet worden aangepakt”, zegt Schlegel. ,,We moeten bijna alle verwarmingssystemen gaan vervangen. Twee derde van Zwitsers huurt zijn huis, en de grote verhuurders denken over het algemeen niet aan het milieu, maar aan geld. Daar komen nu subsidies voor.”

Diesel-SUV’s

Wij zijn een rijk land, dus er rijden hier enorm veel SUV’s op diesel rond Mathias Schlegel Volledig scherm De Zwitserse Volkspartij SVP was tegen de nieuwe Klimaatwet: ze vreest hogere brandstofprijzen. © ANP/EPA Verder gaat er dus veel geïnvesteerd worden in zonne- en windenergie. Een van de plannen is om grote zonneparken in de Alpen te bouwen. Greenpeace staat daar niet om te springen. ,,Wij hebben ze liever op de daken van bestaande gebouwen. De bergen zijn te kwetsbaar.”



Een mogelijkheid die nog open ligt, is het aanpakken van de mobiliteit. Of met andere woorden: het Zwitserse wagenpark. ,,Wij hebben de meest vervuilende auto's van Europa”, zegt Schlegel. ,,Wij zijn een rijk land, dus er rijden hier enorm veel SUV’s op diesel rond. Dat staat nu helaas nog niet op de agenda.”

