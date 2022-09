Zwitsers stemmen voor verhoging pensioenleeftijd voor vrouwen

Na vergeefse pogingen in 2004 en 2017 om het stelsel aan te passen aan de gestegen levensverwachting en de komende golf van gepensioneerden uit de babyboomgeneratie, boekte de regering nu wel succes. Een ander, eveneens per referendum voorgelegd voorstel sneuvelde echter: de kiezers stemden tegen een verbod op intensieve veehouderij.

Het Zwitserse parlement stemde vorig jaar in met de maatregel de pensioenleeftijd van vrouwen gelijk te trekken met die van mannen. Linkse partijen en vakbonden zijn tegen de hervorming ‘over de rug van vrouwen’ en dwongen een referendum af over de zaak.

Intensieve veehouderij

De stemgerechtigden konden zich vandaag ook uitspreken over een verbod op de intensieve veehouderij. Fabrieksmatige veehouderij zou tot het verleden moeten gaan behoren, zeiden dierenwelzijnsorganisaties die achter het referendum zitten. Zwitserse kiezers stemden echter niet in met een dergelijk verbod, waardoor de huidige wetgeving van kracht blijft. Die bepaalt dat boeren niet meer dan 1500 varkens, 27.000 kippen of driehonderd kalveren mogen houden. Daardoor bestaan er in Zwitserland ook zonder het verbod geen megastallen zoals in andere landen.