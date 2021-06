26 arrestaties rond EK-wedstrijd Engeland-Schotland

De meeste mensen zijn gearresteerd in het centrum van Londen en in de buurt van Wembley waar de wedstrijd vrijdagavond werd gespeeld. Volgens de politie vormde zich na het 0-0 gelijkspel op Leicester Square, in het centrum van de Britse hoofdstad, “een grote menigte”. Rond 01.15 uur greep de politie in en veegde het plein schoon. Al bleven groepen mensen zich ophouden in omliggende gebieden.