400 extra agenten voor Olympique Marseille tegen PSG zonder fans

Zo’n 300 gewelddadige fans van Olympique Marseille bestormden afgelopen zaterdag het trainingscomplex van hun club. Ze waren woedend vanwege de slechte resultaten van Olympique Marseille, dat negende staat in de Ligue 1. Er werd voor honderdduizenden euro’s schade aangericht. Zeven agenten raakten gewond.



De Franse voetbalbond besloot het voor zaterdagavond geplande duel met Stade Rennes uit te stellen. De Portugese coach André Villas-Boas heeft inmiddels ontslag genomen bij Marseille, dat woensdag gelijkspeelde tegen RC Lens: 2-2 na een 0-2 voorsprong. De Portugees nam die beslissing nadat hij via media moest vernemen dat zijn club de Franse middenvelder Olivier Ntcham had overgenomen van Celtic, terwijl hij meerdere malen had aangegeven geen behoefte te hebben aan die speler in zijn selectie.