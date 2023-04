Aangifte tegen Real Madrid-speler Federico Valverde wegens mishandeling bij spelersbus

‘Álex Baena werd aangevallen toen hij naar de teambus ging na de wedstrijd tegen Real Madrid CF in het Santiago Bernabéu-stadion’, meldt Villarreal op de clubsite, zonder de naam van Valverde te noemen. ‘Geconfronteerd met deze situatie heeft de speler besloten een klacht tegen de agressor in te dienen bij de Nationale Politie. Villarreal keurt elke daad van geweld af en gelooft het verhaal van zijn speler, die het tijdens dit hele proces zal steunen.’

De 24-jarige Valverde was volgens Spaanse media woedend vanwege een opmerking die Baena enkele maanden geleden maakte tijdens een eerder duel tussen de twee clubs. ,,Huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden”, zou hij zijn tegenstander hebben toegebeten. Op dat moment waren er problemen met de zwangerschap van Valverde’s vrouw. Baena ontkent dat hij de Uruguayaan daarmee heeft willen treiteren. ,,Het is totaal niet waar dat ik daar iets over heb gezegd.” Zaterdagavond zou dat voorval weer ter sprake zijn gekomen.

Klap in het gezicht

Villarreal versloeg de Spaanse kampioen in stadion Santiago Bernabéu met 2-3. Valverde had bij Real Madrid alleen het laatste half uur meegedaan als invaller. Baena werd in de blessuretijd gewisseld. Na afloop wachtte de Uruguyaanse international de vleugelspits van Villarreal in de parkeergarage op bij de spelersbus. Hij zou Baena daar een klap in het gezicht hebben gegeven.

De Spanjaard bevestigde op Twitter dat hij was aangevallen. ,,Erg blij met de indrukwekkende overwinning in Santiago Bernabéu, maar tegelijkertijd erg verdrietig vanwege de agressie waar ik na de wedstrijd mee te maken kreeg”, aldus Baena. ,,Ik ben ook verrast door wat er over me wordt gezegd.” Een medewerker van Villarreal twitterde: ‘Fede Valverde, gangster en lafaard.’ Dat bericht werd later offline gehaald.

