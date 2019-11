Aanvoerder verliezend Frankfurt werkt coach Freiburg naar de grond

Met Mark Flekken onder de lat was SC Freiburg vanavond te sterk voor Eintracht Frankfurt. De 26-jarige Limburger hield zijn doel schoon tegen Bas Dost en co: 1-0.

Flekken was met een aantal reddingen in de slotfase belangrijk voor zijn ploeg. De oud-speler van MSV Duisburg, Greuther Fürth, Alemannia Aachen en de jeugd van Roda JC staat sinds vorig week in de basis bij Freiburg omdat eerste keus Alexander Scholow geblesseerd is.

Frankfurt, met Dost de volle 90 minuten op het veld, speelde een helft met tien man en eindigde zelfs met negen spelers. Gelson Fernandes kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart. De thuisclub profiteerde pas in de 77ste minuut van de numerieke meerderheid via Nils Petersen, die zijn 50ste goal voor Freiburg maakte.

In de blessuretijd sloeg de vlam in de pan. Eintracht-aanvoerder David Abraham liet zich provoceren door Christian Streich, beukte de Freiburg-trainer vervolgens omver en kreeg direct rood. In het opstootje dat daarop volgde kreeg ook Freiburg-speler Vincenzo Grifo de rode kaart.

Freiburg is bezig aan de beste competitiestart ooit en klom door de zege naar de gedeelde tweede plaats in de Bundesliga. Het elftal van Streich heeft 21 punten uit elf wedstrijden, net zoveel als Bayern München en RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach is koploper met 25 punten uit elf wedstrijden.

FOX Sports on Twitter 🤯 | Ongekende beelden vanuit Freiburg. De stoppen slaan volledig door bij Frankfurt-aanvoerder David Abraham, die de coach van Freiburg tegen de grond werkt. https://t.co/7oaJJoy8GL

Volledig scherm Mark Flekken heeft de bal voordat Bas Dost gevaarlijk kan worden. © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA