'Abramovitsj wijst bod van rijkste Brit op Chelsea af'

Premier League voert winterstop in, maar drukke kerstperio­de blijft

8 juni De Premier League kent vanaf het seizoen 2019-2020 een winterstop. In de hoogste klasse van het Engelse voetbal wordt nu nog gewoon doorgevoetbald in de winter en met name de periode rond kerst en oud & nieuw is populair bij de voetbalfans. Dat zal niet veranderen maar in februari krijgt elk team twee weken rust.