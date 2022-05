Absurde beelden bij feestgedruis AS Roma na zege op Feyenoord: Mancini slaat ploeggenoten

Direct na het laatste fluitsignaal denkt Bryan Cristante zijn ploegmaat te feliciteren met het winnen van de Europese beker, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Mancini is niet van de omhelzing gediend en laat dat duidelijk merken.



De 26-jarige verdediger staat op en haalt uit richting het middenrif van Cristante. Daarna snauwt hij zijn ploegmaat iets toe en loopt hij zichtbaar boos weg. De beelden direct na afloop van de wedstrijd zijn vanaf seconde 12 in onderstaande video te zien.