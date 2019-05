AC Milan houdt zicht op CL-tickets na ‘rood’ avondje in San Siro

‘Als Manchester City vanavond niet wint, is het over en uit’

15:17 Na de ontsnapping van Liverpool in Newcastle (2-3) moet Manchester City vanavond op eigen veld (21.00 uur) winnen van Leicester City om de koppositie te heroveren. De spanning is om te snijden met de finish in zicht. Krijgen we opnieuw een wisseling van de wacht? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten op deze site wekelijks hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League.