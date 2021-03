AC Milan profiteert met zwaarbevochten zege in Florence van uitglijder Juve

Vanaf het eerste fluitsignaal was het spannend in Stadio Artemio Franchi. Beide teams raakten de lat, ballen werden van de lijn gehaald en er werd twee keer gescoord. Toen de wedstrijd nog geen tien minuten oud was klopte Zlatan Ibrahimovic de Poolse Fiorentina-goalie en niet veel later deed Erick Pulgar wat terug namens de ploeg van Cesare Prandelli.



In de tweede helft was het juist Fiorentina dat het voortouw nam. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde Franck Ribéry de bal voorbij Gianluigi Donnarumma en nu was het aan Milan om een achterstand om te draaien. Dat gebeurde. Brahim Diaz zorgde voor de gelijkmaker en twintig minuten voor tijd rolde Hakan Calhanoglu de 2-3 in de benedenhoek.