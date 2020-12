AC Milan voorkomt eerste nederlaag door late goal Hernández tegen Parma

FIFA The Best Wiegman bij laatste drie kandidaten voor FI­FA-prijs

11 december Sarina Wiegman behoort tot de laatste drie kandidaten voor de prijs voor beste coach van een vrouwenteam. De oorspronkelijke lijst van zeven kanshebbers is teruggebracht tot drie. Wiegman, die zich dit jaar met Oranje zonder puntenverlies plaatste voor het EK van 2022 in Engeland, hoort donderdag op het FIFA-gala The Best of ze de prijs heeft gewonnen.