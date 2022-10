Afgang Liverpool in aanloop naar duel met Ajax, hekkensluiter blijkt te sterk voor Van Dijk en co

Het werd een bijzonder pijnlijke middag voor Liverpool in Nottingham deze zaterdag. Op bezoek bij Forest, de hekkensluiter van de Premier League, ging de formatie van trainer Jürgen Klopp met 1-0 onderuit. Waar vorige week nog werd gewonnen van Manchester City, ziet Liverpool het verschil in verliespunten met koploper Arsenal nu oplopen tot veertien.

Nottingham Forest speelde fel in het eigen stadion City Ground en hield Liverpool met kunst en vliegwerk in bedwang. Virgil van Dijk had in de eerste helft de beste kans voor de ploeg van Klopp, waarin Darwin Nuñez en Thiago Alcantara door blessures ontbraken. De aanvoerder van Oranje kon vrij inkoppen, maar besloot de bal opzij te leggen.

Na 10 minuten in de eerste helft viel de verrassende goal voor Nottingham. Oud-NEC’er Taiwo Awoniyi schoot vanuit een voorzet de bal eerst op de paal, maar in de rebound was het alsnog raak. Daarna bleef Liverpool constant aandringen, maar het lukte niet te scoren.

Van Dijk was in de slotfase nog twee keer dicht bij een treffer, maar de verdediger had geen geluk. Hij zat tegen het einde van de wedstrijd ook nog even op het veld met een van pijn vertrokken gezicht, maar bleek geen blessure te hebben opgelopen.

Bekijk hier het enige doelpunt van de wedstrijd.

Komende woensdag staat Liverpool in de Champions League tegenover Ajax. In de Arena strijden de Amsterdammers voor de laatste kans op overwintering in het miljardenbal.