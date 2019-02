Agüero legt de druk weer bij Liverpool met hattrick tegen Arsenal

De achterstand op Liverpool is daarmee weer even teruggebracht tot twee punten, maar de koploper in de Premier League speelt morgenavond (21.00 uur) in de laatste wedstrijd in speelronde 25 nog uit bij West Ham United.



Agüero opende al na 48 seconden spelen de score namens Manchester United. De Argentijnse spits deed dat na goed voorbereidend werk van İlkay Gündogan en Aymeric Laporte, die als linksback speelde. Afgelopen dinsdag scoorde Agüero al na 25 seconden in de uitwedstrijd bij Newcastle United, maar daar verloor City vervolgens pijnlijk met 2-1. Nu kwam Arsenal in de elfde minuut al op gelijke hoogte in het Etihad Stadium, na een kopbal van Laurent Koscielny op aangeven van Nacho Monreal.