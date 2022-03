Ajacied Álvarez geschokt na veldslag in Mexicaans stadion: ‘Dit is triest, schandalig, verwerpelijk’

Na een uur spelen ging het mis in het La Corregidora-stadion van Querétaro, bij een stand van 1-0 voor Atlas. Aanhangers van beide clubs zochten de confrontatie en gingen op de tribunes op de vuist met elkaar. Beveiligers besloten de hekken rond het veld te openen, zodat supporters zich op het veld in veiligheid konden brengen. De spelers gingen de kleedkamers in. Ook buiten het stadion werd gevochten.

Op schokkende beelden op sociale media is te zien hoe sommige bezoekers bewegingloos op de tribunes liggen, sommigen in een grote plas bloed. De gouverneur van Querétaro, Mauricio Kuri, meldt via Twitter vanuit het ziekenhuis dat er veertien gewonden zijn. Twee daarvan zijn er volgens hem zeer ernstig aan toe.

Ook Edson Álvarez heeft gereageerd op de ramp in zijn thuisland. ,,Dit is geen voetbal. Dit is triest, schandalig, verwerpelijk en meer. Het Mexicaanse voetbal heeft verloren”, aldus de verdediger van Ajax. ,,Ik weet dat er in dit land en in de wereld ergere dingen aan de hand zijn dan een ‘simpel’ potje voetbal, maar dit is een weerspiegeling van waar we als maatschappij staan”, zo zegt Álvarez op Instagram.