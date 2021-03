Ajacied Traoré helpt Burkina Faso met assist langs Zuid-Soedan

Noorse voetbal­lers maken woensdag een statement: 'We willen druk uitoefenen op FIFA’

23 maart De Noorse voetballers gaan woensdag bij de start van de WK-kwalificatie een statement maken, als steunbetuiging aan de gastarbeiders in Qatar. Bondscoach Staale Solbakken wilde op de persconferentie niet verklappen wat zijn spelers van plan zijn. ,,We werken aan iets concreets”, zei Solbakken. ,,We willen druk uitoefenen op de FIFA om nog directer en steviger strenge eisen neer te leggen bij de autoriteiten in Qatar.”