Ajacieden Dest en Álvarez belangrijk voor VS en Mexico

Messi loodst Argentinië bij rentree langs rivaal Brazilië

15 november Argentinië heeft vanavond in een oefenduel gewonnen van aartsrivaal Brazilië: 1-0. In het King Saud University Stadium in Riyadh (Saoedi-Arabië) was Lionel Messi voor 22.000 toeschouwers de matchwinner.