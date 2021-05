‘Ajax-aanvaller Neres gearresteerd na illegaal feestje in Brazilië’

Samenvatting Liverpool en Chelsea grijpen CL-tic­ket, Leicester wéér schlemiel

23 mei Op de zinderende slotdag van de Premier League is Leicester City er niet in geslaagd een ticket voor de Champions League te veroveren. De winnaar van FA Cup ging onderuit vanavond in eigen huis tegen Tottenham Hotspur (2-4). Door de nederlaag bleef het verlies van Chelsea bij Aston Villa - mede door een benutte pingel van Anwar El Ghazi werd het 2-1 - zonder gevolgen.