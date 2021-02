Ajax-opponent Lille naar volgende ronde in Franse beker

Bournemouth wint Burnley na bij­na-blun­der met geschorste Pieters onderuit in FA Cup

9 februari Burnley is ontsnapt aan een enorme blunder. De nummer 17 van de Premier League wilde met Erik Pieters aan het duel met Bournemouth in de FA Cup beginnen. Burnley kwam er pas een half uur voor de aftrap achter dat de Nederlandse linksback een schorsing moet uitzitten. Het duel in de achtste finales van het Engelse bekertoernooi eindigde in een 2-0 zege voor Bournemouth, waar Arnaut Danjuma Groeneveld op de bank bleef.