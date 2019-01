Ajax-opponent Real Madrid geeft niet thuis tegen Sociedad

Door Edwin Winkels



Een speler van Real Madrid zei het voor het weekeinde, anoniem, tegen een verslaggever van de sportkrant Marca: ,,In de competitie rennen we niet zo hard.” Niet zo hard als, bijvoorbeeld, in de Champions League. Of wanneer er in twee wedstrijden een wereldbeker kan worden gewonnen. Alsof het ze niet interesseert, die lange en zware tocht van 38 wedstrijden om de Spaanse titel. Te veel werk. Misschien dat ze er daarom maar twee in de laatste tien jaar hebben gewonnen.



Ook nu staat Real, zoals al zo vaak in het laatste decennium, al in de winter ver achter op de koploper, in dit geval FC Barcelona. De anoniem geciteerde speler maakte zijn opmerking daags na de 2-2 tegen Villarreal, in een inhaalwedstrijd die de Koninklijke op vijf punten van Barça had kunnen brengen. Vanavond volgde een 2-0 nederlaag in eigen huis tegen Real Sociedad, al de zesde nederlaag van het seizoen.



Tegen Real Sociedad, vijftiende op de ranglijst, was exact hetzelfde beeld te zien als de laatste maand in de competitie. Een onzeker, slap en ongeïnspireerd Real Madrid, al na drie minuten door een domme strafschop (veroorzaakt door Casimiro, ingeschoten door Willian José) op achterstand, zich vervolgens beklagend over een bal op de paal, een niet toegekende strafschop op Ramos, een rode kaart voor Lucas Vázquez… En met tien man, na een uur, was het allemaal nog kanslozer om in een half gevuld Bernabéu-stadion minimaal een puntje te redden.