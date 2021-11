Ajax stuit op ‘fantastische’ Gelbe Wand: ‘Misschien is het een idee dat Ajax-spelers oordopjes in doen’

Door Johan Inan



Toen Borussia Dortmund als grootste tegenstander in de poulefase voor Ajax uit de loting rolde, zag trainer Erik ten Hag de Duitsers als favoriet en wees hij meteen naar de gele muur die zijn ploeg in het uitduel te wachten zou staan. ,,Wat mooi is voor onze fans is dat het dichtbij is. In een stadion met 80.000 mensen en die Gelbe Wand. Dat is een fantastische entourage om in te mogen spelen voor onze spelers en onze fans. Ik denk dat het echt een grote clash is.”