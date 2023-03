Ajax-talent Naci Ünüvar (19) kiest voor Turkije: ‘Uitkomen voor Oranje was een enorme eer’

De 1,68 meter lange Ünüvar staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Ajax, dat hem dit seizoen heeft uitgeleend aan de Turkse kampioen Trabzonspor. De aanvaller speelde zeven wedstrijden in de Turkse competitie, waarin één als basisspeler. Ünüvar maakte ook één doelpunt. In de Turkse beker scoorde hij twee keer in twee duels.

De ouders van Ünüvar zijn in Nederland geboren, maar van Turkse afkomst. Hij kan daardoor voor dat land uitkomen. De Ajacied werd in 2019 met Oranje onder 17 jaar Europees kampioen. Ünüvar maakte als invaller een doelpunt in de met 4-2 gewonnen finale tegen Italië. ,,Ik ben trots en dankbaar voor alle mooie momenten met de Nederlandse jeugdselecties. Het was een grote eer om het oranje shirt te mogen dragen. Ik wil alle trainers en teamgenoten bedanken voor de fijne tijden", schrijft hij op Instagram.

De Zaandammer was de afgelopen jaren een vaste kracht bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij in 73 wedstrijden tot 24 doelpunten en 18 assists kwam. In Tot een debuut in de eredivisie kwam het nog niet. Hij speelde wel al voor de Amsterdamse hoofdmacht in het bekertoernooi. Ünüvar ligt tot de zomer van 2026 vast bij Ajax.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.