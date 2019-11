Aké en Bournemouth slaan flinke deuk in vertrouwen ManUnited

Het vertrouwen bij Manchester United was dik in orde. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer won namelijk drie uitwedstrijden op rij. Partizan Belgrado werd verslagen in de Europa League (0-1), Norwich City in de Premier League (1-3) en Chelsea in het toernooi om de League Cup (1-2). En dat terwijl de zege op Norwich City in de competitie de eerste uitzege sinds februari was voor Manchester United.

Met die drie uitzeges in de tas reisden The Red Devils vol vertrouwen af naar Bournemouth, dat al sinds 20 september niet meer had gewonnen in de Premier League. Ondanks het vertrouwen van Solskjaers ploeg was het juist Bournemouth dat op voorsprong kwam in het eigen Vitality Stadium, waar Nathan Aké in de basis stond en Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld op de bank zat. Hij zag hoe een voorzet van Adam Smith vlak voor rust terecht kwam bij Joshua King. De Noorse spits nam de bal aan, wipte de bal achterwaarts over Aaron Wan-Bissaka heen en schoot de bal zeer fraai achter David de Gea: 1-0.

Beide ploegen stonden vooraf op dertien punten en dus was het de vraag welke ploeg de aansluiting kon behouden met de bovenste regionen. Middels een slotakkoord in de tweede helft hoopte Manchester United de ploeg van Aké onder zich te houden op de ranglijst, maar dat lukte niet. Onder meer de paal stond een poging van invaller Mason Greenwood in de weg.



En dus won Bournemouth voor het eerst sinds 2015 weer eens van Manchester United, dat nu achtste staat met dertien punten uit elf wedstrijden en daarmee de slechtste seizoenstart sinds 1986/1987 kent. Bournemouth staat nu op plaats zes met zestien punten, twaalf minder dan koploper Liverpool.