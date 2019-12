Aké valt tegen Liverpool uit met blessure

De wedstrijd op Dean Court was een half uur onderweg toen Mohamed Salah de diepte in werd gestuurd. In een uiterste krachtsinspanning om de doorgebroken Egyptenaar van de bal te houden zette Aké een sliding in. Die was succesvol, maar bij het opstaan greep de 24-jarige Nederlander direct naar zijn bovenbeen. Hij bleef met moeite op de been en ging er even later toch bij zitten.



Aké werd vervangen door Jack Simpson. Vrijwel direct daarna waren het Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk die met Liverpool op 0-1 kwamen via Alex Oxlade-Chamberlain.