Akhisarspor pakt ten koste van 'Gala' Turkse Super Cup

Trencín kent dankzij uitblinker Sleegers goede generale voor treffen met Feyenoord

5 augustus Het Slowaakse AS Trencín kende zondagavond een goede generale in aanloop naar het Europa League treffen met Feyenoord van donderdag. De ploeg van Ricardo Moniz won met 5-1 van SKF Sered, Joey Sleegers uit Helmond was uitblinker met twee goals.