Al-Sadd bevestigt: Xavi volgt Koeman op als trainer van FC Barcelona

De oud-middenvelder volgt Ronald Koeman op, die na het verlies bij Rayo Vallecano werd ontslagen. De 41-jarige Spanjaard was sinds 2019 trainer van Al-Sadd in Qatar, maar daar stond een gelimiteerde afkoopsom van 1 miljoen euro in zijn contract.

,,We zijn akkoord met de overgang van Xavi naar FC Barcelona nadat de clausule in het contract is gelicht. We hebben met FC Barcelona een akkoord bereikt. Xavi is een belangrijk onderdeel van Al-Sadds historie geworden en we wensen hem veel succes", zo laat de club weten.

Turki Al-Ali, directeur van Al-Sadd, voegt daaraan toe: ,,Xavi heeft ons een paar dagen geleden geïnformeerd over zijn wens om naar FC Barcelona te gaan vanwege de kritieke situatie waarin zijn club zich bevindt. Dit begrijpen we en we hebben besloten om dit niet tegen te houden. Xavi en zijn familie zullen voor altijd welkom blijven in Doha.”

Xavi speelde 767 wedstrijden voor het eerste team van Barcelona. Daarmee is hij de speler met de meeste wedstrijden voor de Catalaanse club na Lionel Messi (778 wedstrijden). Naast Al-Sadd, waar hij de laatste jaren van zijn carrière vertoefde, speelde hij nooit voor een andere club.

De inmiddels 41-jarige Xavi beleefde ongekend veel successen met Barça. Zo werd hij maar liefst acht keer kampioen van Spanje terwijl in 2006, 2009, 2011 en 2015 de Champions League werd gewonnen. Ook de Europese Supercup (twee keer), de wereldbeker (twee keer), de Spaanse beker (drie keer) en de Spaanse Supercup (zes keer) werd door FC Barcelona veroverd met Xavi in de gelederen.

Toen Barcelona begin 2020 een vervanger voor Ernesto Valverde zocht, werd Xavi ook al benaderd. Destijds wees hij het aanbod af omdat het te vroeg in zijn carrière kwam.