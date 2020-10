Alario leidt Leverkusen met twee goals langs Augsburg

Roma brengt in enerverend duel Milan eerste puntenver­lies toe

22:52 AC Milan heeft in de Serie A de eerste averij opgelopen. Na vier overwinningen op rij moest de koploper op eigen veld tegen AS Roma genoegen nemen met 3-3. De thuisclub gaf drie keer een voorsprong uit handen. AC Milan leidt op de ranglijst nog wel met dertien punten, gevolgd door Napoli en Sassuolo (beide elf punten). AS Roma staat op de negende plek.