Alcoyano (derde niveau) knikkert Real uit Copa del Rey met stunt op knollenveld

Club Deportivo Alcoyano staat op de vierde plaats in groep 3 van poule B in de Segunda División B. Het derde niveau van Spanje is onderverdeeld in tien losse competities en telt in totaal liefst 102 clubs. Alcoyano, uit de provincie Valencia, speelde vorig seizoen zelfs nog in de Tercera División, het vierde niveau van Spanje.



De Braziliaanse verdediger Éder Militão had Real Madrid kort voor rust nog op voorsprong gezet, maar de 21-jarige verdediger José Solbes maakte in de 80ste minuut gelijk namens Alcoyano. Er kwam daardoor een verlenging in het Estadio El Collao, waar de 4800 stoeltjes leeg bleven. Wel kwamen er tijdens de wedstrijd steeds meer supporters naar het stadionnetje toe om de ploeg vanaf buiten te steunen. Dat had effect, want in de 115de minuut maakte Juan Antonio Casanova Vidal de winnende goal voor Alcoyano. De 41-jarige keeper van Alcoyano werd vervolgens niet meer gepasseerd en zo werd het sprookje compleet.