Alexander-Arnold en Robertson dagen elkaar uit: ‘Geweldig om back te zijn’

Alexander-Arnold gaf gisteravond na de zege op Sheffield United in een interview aan de Engelse sportzender BT Sport aan dat er zeker sprake is van een competitie tussen de twee aanvallend ingestelde vleugelverdedigers, nadat Rio Ferdinand vroeg of er sprake is van een strijd die Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ook al jaren op de toppen van hun kunnen laat presteren. ,,Er is zeker een onderlinge competitie gaande tussen ons wie dit seizoen de meeste goals en assists achter zijn naam kan zetten. Ik sta voorlopig voor", zei Alexander-Arnold, die al sinds zijn zesde voor Liverpool speelt. In de jeugd was hij altijd middenvelder, maar nu heeft hij al 114 duels als rechtsback in de hoofdmacht van The Reds achter zijn naam. ,,Als tweetal willen Andy en ik ervoor zorgen dat er anders wordt gekeken naar de positie van back. In Engeland is er de bekende uitdrukking dat geen enkele jonge jongen er van droomt om een back, een type-Gary Neville te worden, maar wij willen dat veranderen door te laten zien hoe mooi deze positie kan zijn. Dat doen we nu al achttien maanden met heel veel plezier.”