Alexander-Arnold heeft duidelijke droom: ‘Ik wil aanvoerder van Liverpool worden’

Trent Alexander-Arnold is pas 21 jaar, maar hij speelde met Liverpool al twee keer de finale van de Champions League. De talentvolle rechtsback, geboren en getogen in Liverpool en vanaf zijn zesde speler van de club, is een vaste waarde in het elftal van manager Jürgen Klopp.

,,Het is mijn droom om aanvoerder van Liverpool te worden, daar ben ik heel open in”, zei Alexander-Arnold bij de BBC. ,,Of die droom uitkomt, is niet aan mij. Ik kies de aanvoerder niet. Maar ik zou het dolgraag op een dag willen zijn”, aldus de verdediger, die al op zijn zesde werd opgenomen in de jeugdopleiding van Liverpool.

Alexander-Arnold fungeerde in diverse jeugdteams als aanvoerder en debuteerde ruim drie jaar geleden in de hoofdmacht van The Reds. De aanvallend ingestelde rechtsback groeide vorig seizoen uit tot een onbetwiste basisspeler in het elftal van Klopp. Hij kan zaterdag tegen Aston Villa zijn honderdste officiële wedstrijd spelen voor Liverpool.

Jordan Henderson is de eerste aanvoerder van de rode brigade, James Milner, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum fungeren als de reserve-captains. ,,Liverpool is mijn thuis, ik ben ook een echte Liverpool-speler. Ik heb er nooit aan gedacht deze club te verlaten”, aldus Alexander-Arnold, inmiddels ook Engels international. ,,Toen ik jong was, was mijn droom om voor Liverpool te voetballen. Ik leef nu mijn droom en ik zie dat niet veranderen.”