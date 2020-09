Alexis Sánchez over keuze voor United: ‘Voelde vanaf eerste dag niet goed aan’

,,Ik dacht dat mijn overgang naar Manchester United goed voor mij zou zijn. Het zag er heel verleidelijk uit”, liet de oud-spits van FC Barcelona weten. ,,Maar ik had me niet laten informeren wat er intern allemaal speelde bij de club. Dat merkte ik pas toen ik bij ManUnited begon met trainen. Vanaf dat moment werd me veel duidelijk. Na mijn eerste training kwam ik thuis en zei tegen mijn familie en zaakwaarnemer: kunnen we het contract niet verscheuren en kan ik niet terug naar Arsenal? Ze moesten erom lachen, maar voor mij voelde het vanaf de eerste dag niet goed aan in Manchester.”



Sánchez werd in januari 2018 voor zo'n 70 miljoen euro door Manchester United overgenomen van Arsenal. Hij verdiende naar verluid een jaarsalaris van 15 miljoen euro. ,,Er was op dat moment geen saamhorigheid in het team”, aldus de Chileen. ,,Maar ja, ik had getekend, ik was er nou eenmaal, maar dat gevoel is daarna bij mij niet meer weggegaan.”