Alle selecties voor Nations League-eindronde in Nederland bekend

Mark van Bommel blijft geloven in titel voor Antwerp: ‘Ik heb verteld over mijn verloren WK-finale in 2010’

Na 66 jaar met lege handen miste het oranje getinte Royal Antwerp FC een gouden gelegenheid op een historisch kampioenschap. Volgende week wacht op bezoek in Genk nog een laatste kans, maar na de anti-climax op de eigen Bosuil weet coach Mark van Bommel dat het ideale momentum voorbij is. ,,Dit moet wel even verwerkt worden.”