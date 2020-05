Alle testen bij Hoffenheim en Frankfurt negatief

Zlatan Ibrahimo­vic terug in Milaan

11 mei Zlatan Ibrahimovic is na twee maanden terug in Italië. De 38-jarige aanvaller van AC Milan reisde in maart vanuit het door het coronavirus zwaar getroffen Italië, waar hij nog tot eind juni een contract heeft bij AC Milan, naar Zweden. In zijn vaderland hield Zlatan bij Hammarby, de club waarvan hij 25 procent van de aandelen bezit, zijn conditie op peil. Volgens de Italiaanse regelgeving moet hij de komende twee weken in quarantaine, voordat hij bij Milan de (groeps)training kan hervatten.