Alleen deze twee clubs versleten ooit méér trainers in een seizoen dan Schalke

Schalke 04 presenteerde gisteren alweer trainer nummer vijf van het seizoen. De onervaren Duitser Dimitrios Grammozis moet de hekkensluiter van de Bundesliga behoeden voor degradatie. Slechts twee ploegen stelden in het verleden in een seizoen meer trainers aan dan de club uit Gelsenkirchen.

Palermo spande in het seizoen 2015/16 de kroon. De Italiaanse club had in één seizoen liefst zeven trainers onder contract. De Italianen beleefden een moeilijk seizoen waarin Davide Ballardini, Fabio Viviani, Giovanni Bosi, Giovanni Tedesco, Giuseppe Iachini en Walter Novellino voor de ploeg stonden. Palermo stelde ook Guillermo Schelotto aan, maar hij bleek niet over de juiste diploma’s te beschikken en kon zonder een duel te hebben gecoacht alweer vertrekken.

Dankzij een eindsprint onder Davide Ballardini bleven de Sicilianen in de Serie A. De Italiaan won drie van de laatste zes duels en speelde er twee gelijk. Palermo eindigde met één punt boven de degradatiestreep op de 16de plek. De oefenmeester werd het seizoen erna al na twee speelrondes ontslagen. Uiteindelijk degradeerde Palermo toen, na vijf trainers te hebben ‘versleten’, naar de Serie B.



Volledig scherm Davide Ballardini behaalde in het seizoen 2015/16 in 6 wedstrijden 11 punten en eindigde 1 punt boven de degradatiestreep. © EPA

Ook Atlético Madrid gebruikte ooit een trainer meer dan Schalke. In het seizoen 1993/94 stonden, onder het bewind van voorzitter Jesús Gil y Gil de volgende coaches voor de groep: Jair Pereira, Ramón Armando Heredia, Emilio Cruz, José Luis Romero, Iselín Santos Ovejero en Jorge D’Alessandro. Uiteindelijk wierp het bij de Madrilenen ook zijn vruchten af: D’Alessandro, de zesde trainer van dat seizoen, won met Atlético de laatste drie wedstrijden, waardoor het met acht punten boven de degradatiestreep eindigde.

Vijf trainers

Schalke is nu de vierde club in de historie met vijf trainers. Naast de Duitse club en Palermo waren er vijf trainers bij het Spaanse Logroñés (1994/95) en het Franse Olympique Marseille (2001/02).



Voor Grammozis stonden al David Wagner (twee duels), Manuel Baum (tien duels), Huub Stevens (twee duels) en Christian Gross (tien duels) voor de groep. Aan Grammozis om de negen punten achterstand op nummer 16 Bielefeld en nummer 15 Hertha BSC goed te maken.



Toevalligerwijs heeft nummer 17 Mainz, de tegenstander van vrijdag die 8 punten meer heeft, ook al de nodige trainers versleten. Bo Svensson is dit jaar al de vierde trainer na Achim Beierlorzer, Jan Siewert en Jan-Moritz Lichte.

Nederland

In de eredivisie is vier trainers in een seizoen het record. Dat gebeurde vier keer, met als meest recente club AZ in het seizoen 2014/15. In dat jaar, waarin de Alkmaarders op de derde plek eindigden, stonden Marco van Basten, Alex Pastoor, Dennis Haar en John van den Brom voor de groep.



Ook bij De Volewijckers (1962/63), PSV (1967/68) en Willem II (2009/10) werden er vier trainers gebruikt.

Volledig scherm John van den Brom werd in 2015 als vierde trainer aangesteld van AZ. © ANP