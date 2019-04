Allegri heeft geen spijt van B-elftal tegen SPAL

,,Het was heel makkelijk geweest om vandaag gewoon mijn vaste elftal op te stellen en de 'Scudetto' binnen te halen'', zei Allegri. ,,Maar omdat we dit jaar zo enorm goed presteren in de Serie A, konden we het ons permitteren om de focus op de volgende Champions League-wedstrijd te leggen. De vele jonge spelers die nu een kans kregen, deden het erg goed. Alleen bij de tweede goal gingen we de fout in. We wilden het graag vandaag afmaken, maar we moeten ons ook op Europa concentreren.''



Juventus ontvangt dinsdag Ajax voor de return in de kwartfinales van de Champions League. Het eerste duel woensdag in Amsterdam eindigde in 1-1.