Allegri over 'slimme jongen' Ronaldo: Hij zal er hier geen veertig maken

De coach maakt zich geen enkele zorgen over de haperende productiviteit van 'CR7'. ,,Na de interlandperiode gaat hij zeker zijn doelpunten meepikken. In de Serie A draait het meer om verdedigen en dat weet hij: Cristiano is een slimme jongen. Hij zal er hier geen veertig inschieten.'' Ronaldo loofde op Twitter de ploeg: ,,Drie punten erbij, een perfecte teamprestatie.''



De Kroaat Mario Mandzukic en de Fransman Blaise Matuidi waren verantwoordelijk voor de doelpunten tegen Parma. De 33-jarige Ronaldo, voor 112 miljoen euro overgenomen van Real Madrid, had met zijn ploeg eerder Verona (3-2) en Lazio (2-0) verslagen.