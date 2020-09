Alles wat je moet weten over de UEFA Super Cup van vanavond

Bayern München en Sevilla nemen het vanavond om 21.00 uur tegen elkaar op in strijd om de UEFA Super Cup. Dit is wat je moet weten over de wedstrijd in Boedapest.

• Bayern München behaalde met de 8-0 tegen Schalke de 22ste overwinning op rij. De Duitsers zijn nu 31 wedstrijden ongeslagen. Het Sevilla van trainer Julen Lopetegui is 21 wedstrijden ongeslagen. De recente duels om de Super Cup bieden Sevilla weinig hoop; de laatste zeven jaar werd de prijs zes keer door de Champions League-winnaar in de wacht gesleept.

• Beide clubs wonnen de Super Cup één keer eerder. Voor Sevilla-spits Luuk de Jong zou het de elfde prijs zijn in zijn carrière. Bayern's Joshua Zirkzee staat na het succesvolle afgelopen seizoen op vier hoofdprijzen. Beide ploegen speelden twee keer eerder tegen elkaar. In de kwartfinale van de Champions League in 2017/2018 won Bayern over twee wedstrijden met 2-1.

• Bayern-trainer Hansi Flick kan vanavond de eerste Duitse trainer worden die vier prijzen in een kalenderjaar wint. Daarmee schudt hij Jupp Heynckes van zich af, beide trainers staan nu op drie prijzen in een jaar. Heynckes won net als Flick in 2013 de treble, maar was al vertrokken toen Bayern daarna ook de Europese Super Cup won.

Volledig scherm Puskas Arena in Budapest. © Pool via REUTERS

• Sevilla verloor het duel om de Super Cup vier keer, een negatief record dat de club deelt met Barcelona. Bayern komt bij een nederlaag op gelijke hoogte met Sevilla en Barcelona.

• Het zou weleens een lange avond kunnen worden. Vier van de laatste vijf edities werden namelijk niet binnen negentig minuten beslist. Vorig jaar won Liverpool met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum na strafschoppen van Chelsea. Daarvoor werd de prijs zes jaar op rij aan een Spaanse club uitgereikt.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. © BSR Agency

• De finale wordt vanavond gespeeld in Boedapest voor 20.000 supporters. Beide clubs mochten 3000 fans meenemen. Vanwege corona zorgt die volksverhuizing voor buikpijn bij de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren.

• De laatste Nederlandse club die de wedstrijd speelden is Feyenoord na de UEFA Cup winst in 2002. Tegen Real Madrid verloren de Rotterdammers aan het begin van seizoen 2002-2003 met 3-1, wie anders dan Pierre van Hooijdonk maakte de enige Rotterdamse goal.

• 28 Nederlanders wonnen de Europese Super Cup als speler met een buitenlandse club. Daar komt vanavond met Joshua Zirkzee of Luuk de Jong een 29ste bij. George Knobel, Aad de Mos, Johan Cruijff, Louis van Gaal (2x) en Dick Advocaat wonnen de prijs als trainer.

• De eerste twee edities van de Super Cup - in 1972 en 1973 - werden gewonnen door Ajax. In totaal wonnen de Amsterdammers de beker drie keer. Daarmee is Ajax ook de enige Nederlandse winnaar ooit.