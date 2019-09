‘Als we winnen van Feyenoord, is Rangers echt terug’

John Lammers ontslagen bij Esbjerg

13:22 Trainer John Lammers moet op zoek naar een nieuwe werkgever. De 55-jarige Brabander is ontslagen bij de Deense club Esbjerg fB. Lammers, die met Esbjerg afgelopen seizoen als derde eindigde in de competitie en zo Europees voetbal behaalde, moet vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten in de eerste weken van het seizoen.