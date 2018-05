Alves hoeft geen medelijden: Heb mijn dromen waargemaakt

De verwachting is dat Alves er een halfjaar uitligt. Hij schrijft op de website The Players Tribune erin te geloven dat Brazilië in Rusland de zesde wereldtitel gaat behalen en waarschuwt iedereen die hem afschrijft als international. De 35-jarige Alves wil er in 2022 in Qatar nog bij zijn. ,,Ik zie mezelf niet als een veteraan. In mijn geest voel ik me zelfs nog een jongen van dertien. Wie weet, ben ik er in 2022 nog bij. Mijn lichaam is dan 39, maar ook dan zal ik nog de 'spirit' van een zeventienjarige hebben.''