Amerikaans voetbalduel uitgesteld wegens corona

16 jaar na degradatie Leeds United kan Premier League ruiken na late zege op Swansea City

17:00 Leeds United degradeerde in 2004 uit de Premier League, drie jaar nadat de club in de halve finale van de Champions League stond. De drievoudig kampioen van Engeland speelde van 2007 tot 2010 zelfs op het derde niveau, maar nu lonkt de Premier League eindelijk weer. De ploeg van Marcelo Bielsa won vanmiddag door een goal in de 89ste minuut met 0-1 bij Swansea City.