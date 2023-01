Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter hoopt dat rel rond huiselijk geweld geen invloed heeft op zijn positie

De bond doet onderzoek naar een incident van 31 jaar geleden. Berhalter heeft destijds zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Rosalind een schop gegeven. Het was de moeder van middenvelder Gio Reyna die het voorval uit 1991 oprakelde uit frustratie over het feit dat Berhalter haar zoon had bekritiseerd om zijn houding op het WK in Qatar.

De Amerikanen speelden een opvallend goed WK, waarin ze reikten tot de achtste finales. Daarin verloor de ploeg van Berhalter, voormalig speler van PEC Zwolle, van Nederland.

Geslaagd

,,Toen ik in 2018 aantrad, was het de bedoeling dat de wereld anders tegen het Amerikaanse voetbal zou gaan aankijken. Als je nu rondvraagt, denk ik dat we daarin zijn geslaagd”, zei Berhalter in een interview met de Harvard Business Review. ,,Maar het gaat er nu om dat we de volgende stap gaan zetten en die volgende stap is iets doen wat geen enkel Amerikaans team ooit heeft gepresteerd, namelijk de halve finales bereiken. Het is een grote uitdaging en daarin wil ik graag mijn rol voortzetten.”

Het contract van Berhalter is formeel op 31 december afgelopen. De coach is er in ieder geval niet bij wanneer Team USA later deze maand een eerste trainingskamp belegt sinds het WK in Qatar. Assistent-coach Anthony Hudson neemt zijn taken waar.